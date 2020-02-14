Легенда “Шахтера” скептически относится к матчу с “Бенфикой”

Бывший защитник “Шахтера” Александр Кучер оценил шансы “горняков” в матче против “Бенфики” в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что португальцы сейчас точно будут в лучшей форме, ведь там в разгаре чемпионат, а у нас уже два месяца продолжается зимняя пауза.

Кучер отметил, что на проход “Шахтера” можно надеяться, если удачным будет результат первого матча в Харькове.

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