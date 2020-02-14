Украинский легионер в Европе заставил нервничать Ярмоленко

Украинский защитник “Леха” Владимир Костевич вспомнил противостояние в УПЛ с Андреем Ярмоленко. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он говорит, что за время игры в составе “Карпат” он часто сталкивался на одном фланге с Ярмоленко и постоянно пытался его обыграть.

Костевич даже признался, что Андрей немного нервничал, когда периодически проигрывал дуэли.

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