Украинский легионер в Европе заставил нервничать Ярмоленко

Украинский защитник “Леха” Владимир Костевич вспомнил противостояние в УПЛ с Андреем Ярмоленко. Сообщает сайт EURO.com.ua
Он говорит, что за время игры в составе “Карпат” он часто сталкивался на одном фланге с Ярмоленко и постоянно пытался его обыграть.
Костевич даже признался, что Андрей немного нервничал, когда периодически проигрывал дуэли.
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