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Футбол

Главный тренер Динамо рассказал, кто с игроков академии клуба готов усилить команду

Андрей ОгородникНет комментариев
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Константин Вивчаренко

Главный тренер киевского “Динамо” Алексей Михайличенко подвел итоги второго сбора, а также рассказал о молодых игроках, которые хорошо проявили себя на зимних сборах.

Перед началом первого сбора вы говорили, что стараетесь создавать конкуренцию на каждой позиции. Удалось ли это реализовать?

На данный момент у нас практически каждая позиция дублируется, учитывая, что на подходе Витя Цыганков. Есть конкуренция на каждой позиции, это очень хорошо.

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Сирота и Романчук уже в основной обойме?

Безусловно, а почему нет? И Забарный, и Цитаишвили, и Вивчаренко. У нас есть резерв, и есть хорошая конкуренция.

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Тэги: Александр СиротаДинамоКонстантин Вивчаренко
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