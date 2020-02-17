Венгер прокомментировал бан Манчестер Сити

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал
отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушения
финансового фэйр-плей.
По его словам, людей, которые не уважают правила, необходимо
наказывать.
«Если будет доказано, что это было сделано намеренно, такое
нельзя оставлять безнаказанным.
Если нет уважения к
правилам, это не настоящий спорт. Вот что я считаю самым важным. Правила существуют,
вы должны их уважать», – приводит слова Венгера Sky Sports.
Также он добавил, что если человек участвует в турнире, то это
означает, что он подписывается под тем, что будет соблюдать правила.
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