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Футбол

Венгер прокомментировал бан Манчестер Сити

Сергей СумскойНет комментариев
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Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей.

По его словам, людей, которые не уважают правила, необходимо наказывать.

«Если будет доказано, что это было сделано намеренно, такое нельзя оставлять безнаказанным.

 Если нет уважения к правилам, это не настоящий спорт. Вот что я считаю самым важным. Правила существуют, вы должны их уважать», – приводит слова Венгера Sky Sports.

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Также он добавил, что если человек участвует в турнире, то это означает, что он подписывается под тем, что будет соблюдать правила.

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Тэги: Арсен ВенгерМанчестер Сити
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