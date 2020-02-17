Венгер прокомментировал бан Манчестер Сити

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей.

По его словам, людей, которые не уважают правила, необходимо наказывать.

«Если будет доказано, что это было сделано намеренно, такое нельзя оставлять безнаказанным.

Если нет уважения к правилам, это не настоящий спорт. Вот что я считаю самым важным. Правила существуют, вы должны их уважать», – приводит слова Венгера Sky Sports.

Также он добавил, что если человек участвует в турнире, то это означает, что он подписывается под тем, что будет соблюдать правила.