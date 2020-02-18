Блохин: Я никого не предавал, когда ушел из сборной в “Динамо”

Бывший тренер “Динамо” Олег Блохин считает, что не нарушал морально-этических норм, когда в 2012 году покинул сборную Украины и возглавил киевский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мой уход из сборной в “Динамо” – это было сделано честно. Я пришел к председателю УАФ Конькова, объяснил. Я не пошел сразу, обратился к президенту.

Если бы мне сказали нет – другой разговор. Но я никого не предавал”, – сказал Блохин в интервью программе “ТаТоТаке”

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