Блохин: Я никого не предавал, когда ушел из сборной в “Динамо”

Бывший тренер “Динамо” Олег Блохин считает, что не нарушал морально-этических норм, когда в 2012 году покинул сборную Украины и возглавил киевский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Мой уход из сборной в “Динамо” – это было сделано честно. Я пришел к председателю УАФ Конькова, объяснил. Я не пошел сразу, обратился к президенту.
Если бы мне сказали нет – другой разговор. Но я никого не предавал”, – сказал Блохин в интервью программе “ТаТоТаке”
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блохин: Не хочу даже говорить о Милевском.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: