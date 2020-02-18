Новое на сайте

еще
Вторник, 18 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБлохин: Я никого не предавал, когда ушел из сборной в “Динамо”
Футбол

Блохин: Я никого не предавал, когда ушел из сборной в “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший тренер “Динамо” Олег Блохин считает, что не нарушал морально-этических норм, когда в 2012 году покинул сборную Украины и возглавил киевский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мой уход из сборной в “Динамо” – это было сделано честно. Я пришел к председателю УАФ Конькова, объяснил. Я не пошел сразу, обратился к президенту.

Если бы мне сказали нет – другой разговор. Но я никого не предавал”, – сказал Блохин в интервью программе “ТаТоТаке”

Читайте также:  Шевченко самый молодой тренер грядущего чемпионата Европы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блохин: Не хочу даже говорить о Милевском.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Бутко сказал, почему решил перейти в “Лех”

Ферран Торрес
Ювентус нацелился на вундеркинда Валенсии

Андрей Вацеба
Прикарпатье подписало двух новых игроков

Виталий Миколенко
Миколенко и Цыганков летом могут покинуть Динамо

Матч между Шахтером и Бенфикой будет судить известный шотландец

Закрыть