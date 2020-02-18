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Футбол

Блохин: Шевченко не был “священной коровой” в сборной Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-тренер “Динамо” Олег Блохин рассказал о своем отношении к наставнику сборной Украины Андрея Шевченко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У Шевченко не было особой игровой функции. Травма перед ЧМ-2006 на него повлияла, конечно.

“Священная корова”? Почему он должен быть “священной коровой”? В команде не может быть “священной коровы”, иначе команды не будет. Команда чутко чувствует отношение тренера. Если ты будешь равный со всеми, то и команда так работает. Как только ты погладил по голове и кого пригрел – все, команда тебя не примет”, – сказал Блохин в программе”ТаТоТаке”.

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Источник: sportanalytic.com
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