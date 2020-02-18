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Футбол

Прикарпатье подписало двух новых игроков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Вацеба

Середняк Первой лиги чемпионата Украины “Прикарпатье” усилило свой состав двумя новыми исполнителями.

Как сообщает официальный сайт ивано-франковского клуба, новичками команды стали 24-летний Андрей Вацеба и 18-летний Олег Павлюк. Оба игрока подписали полноценные контракты.

Отметим, Андрей Вацеба является воспитанником местного футбола, но последнее время играл за молодежную команду киевского “Динамо” и шведский клуб Арамийск-Сиренска ИФ.

Олег Павлюк выстуапл за “Нику-05”, а также молодежную команду “Прикарпатья”.

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Тэги: Андрей ВацебаОлег ПавлюкПрикарпатье
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