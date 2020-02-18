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Футбол

Ювентус нацелился на вундеркинда Валенсии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ферран Торрес

Восходящая звезда испанского футбола и “Валенсии” Ферран Торрес может летом перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Golsmedia, большой интерес к 19-летнему полузащитнику проявляет туринский “Ювентус”. Представители клуба уже контактировали с агентом игрока на тему возможного перехода. Пока результаты общения неизвестны.

В нынешнем сезоне Ферран Торрес один из ключевых исполнителей “Валенсии”, на его счету 31 матч за “кажанов” во всех турнирах, где он забил пять голов и сделал шесть результативных передач. К слову, контракт игрока заканчивается через полтора года.

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Тэги: ВаленсияФерран Торрес
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