Ювентус нацелился на вундеркинда Валенсии

Восходящая звезда испанского футбола и “Валенсии” Ферран Торрес может летом перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Golsmedia, большой интерес к 19-летнему полузащитнику проявляет туринский “Ювентус”. Представители клуба уже контактировали с агентом игрока на тему возможного перехода. Пока результаты общения неизвестны.

В нынешнем сезоне Ферран Торрес один из ключевых исполнителей “Валенсии”, на его счету 31 матч за “кажанов” во всех турнирах, где он забил пять голов и сделал шесть результативных передач. К слову, контракт игрока заканчивается через полтора года.