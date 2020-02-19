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Футбол

Президенту Александрии придется серьезно потратиться, чтобы клуб избежал трансферного бана

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Кузьменко

Бронзовый призер последнего чемпионата Украины “Александрия” столкнулась с неожиданными проблемами.

Усилив зимой состав Вантухом, Гордиенко и Мышенко, клуб не может зарегистрировать футболистов для участия во второй половине сезона. Причиной тому является задолженность клуба перед экс-игроком “Александрии” Йосипом Баришичем, который играл в александрийском клубе ещё во время, когда клубом владел Сергей Лавриненко.

Сообщается, что перед хорватским защитником существует задолженность в размере 200 тысяч евро, из-за чего клуб и получил запрет на регистрацию новых игроков. Тем не менее, в ближайшее время владелец клуба Сергей Лавриненко планирует экстренно решить этот вопрос.

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Тэги: АлександрияЙосип БаришичСергей Кузьменко
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