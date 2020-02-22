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Футбол

Экс-талант Зари стал игроком Урала

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Калинин

Скандальный воспитанник “Мариуполя” Игорь Калинин, который в 2014 году отказался от украинского гражданства, получив российский паспорт, сменил клубную прописку в чемпионате России.

Как сообщает официальный сайт “Урала” 24-летний полузащитник перешел в их клуб на правах аренды, срок которой рассчитан до конца сезона. Клуб с Екатеринбурга будет иметь возможность выкупить права на игрока после окончания аренды.

Напомним, в чемпионате Украины Игорь Калинин выступал за “Мариуполь”, “Зарю” и “Звезду”. В России он играл за “Волгарь”, “Краснодар” и “Рубин”, сейчас его права принадлежат московскому “Динамо”.

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Тэги: Динамо МоскваИгорь КалининУрал
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