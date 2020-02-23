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Футбол

АПЛ. 27 тур. “Арсенал” обыграл “Эвертон”, “Ман Сити” одолел “Лестер”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Начался новый тур АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Челси” сумел обыграть команду своего экс-тренера Жозе Моуринью “Тоттенхэм”. А вот “Манчестер Сити” одолел прямого конкурента “Лестер”, удержавшись на второй позиции.

“Ньюкасл” и “Борнмут” потерпели выездных поражений.

“Арсенал” благодаря дублю Обамеянга дома переиграл “Эвертон”.

Чемпионат Англии
27 тур

“Челси”- “Тоттенхэм” – 2:1
Голы: Жиру, 15, Алонсо, 48 – Рюдигер, 89 (аг)

“Бернли”- “Борнмут” – 3:0
Голы: Выдра, 53, Родригес, 61 (пен), Макнил, 87

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“Кристал Пэлас” – “Ньюкасл” – 1:0
Гол: ван Анхольт, 44

“Шеффилд Юнайтед” – “Брайтон” – 1:1
Голы: Стивенс, 26 – Мопе, 30

“Саутгемптон” – “Астон Вилла” – 2:0
Голы: Лонг, 8, Армстронг, 90+5

“Лестер” – “Манчестер Сити” – 0:1
Голы: Жезус, 80

“Вулверхэмптон” – “Норвич” – 3:0
Голы: Жота, 19, 30 Хименес, 50

“Манчестер Юнайтед” – “Уотфорд” – 3:0
Голы: Фернандеш, 42, (пенальти) Марсьяль, 58, .Гринвуд, 75

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“Арсенал” – “Эвертон” – 3:2
Голы: Нкетіа, 27, Обамеянг, 33, 46 – Калверт-Льюин, 1, Рішарлісон, 45+4

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Источник: sportanalytic.com
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