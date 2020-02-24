Эксперт: “Динамо” нужно усиление в нападении

Экс-форвард киевского “Динамо” Олег Саленко считает, что киевлянам следует избавиться от испанского нападающего Франа Соля. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Нужно среди молодежи искать еще одного форварда. Уже сейчас ясно, что нападение нуждается в усилении, а у нас есть только один форвард.

Соля пора отпускать – нужно говорить об этом прямо, и брать игрока из дубля”, – считает Саленко.

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Добавим, в текущем сезоне Соль сыграл за “Динамо” 11 матчей, в которых отметился 1 ассистом.