“Шахтер” минимально одолел “Десну”, “Колос” на выезде обыграл “Александрию”

В воскресенье продолжился 19 тур УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

Львовские “Карпаты” в родных стенах поделили очки с “Днепром-1”, а вот “Колос” довольно неожиданно победил “Александрию”.

Донецкий “Шахтер” в Харькове в не простом поединке сломал сопротивление черниговской “Десны”. Победный гол на последней минуте матча забил Марлос.

В заключительные игре тура “Львов” в выездной игре одержал минимальную победу над донецким “Олимпиком”.

Чемпионат Украины

19 тур

“Карпаты” – “Днепр-1” – 1:1

Матар, 24 – Супряга, 41

Карпаты: Кудрик – Дубінчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Клец, Назарина – Г. Пасич, Притула (Казак, 88), Лях – Матар.

Днепр-1: Юрчук – Полевой, Логинов, Гуйе, Адамюк – Кравченко – Булеца (Чичиков, 73), Ди Франко, Батагов (Вакулко, 75), Коркишко – Супряга.

Предупреждения: Дубінчак, 22, Кльоц, 52, Г. Пасич, 58 – Батагов, 64, Адамюк, 74, Матар, 82, Коркишко, 90

Удаление: Дубинчак, 89

“Александрия” – “Колос” – 1:2

Голы: Артем Ситало 61 – Смирный 46, 92

“Александрия” Юрий Панькив, Антон Шендрик, Владислав Бабогло (Глеб Бухал, 52), Каспарс Дубра, Максим Задерака (Евгений Протасов, 52), Дмитрий Гречишкин, Василий Грицук, Евгений Банада, Максим Третьяков, Алексей Довгий (Денис Устименко, 77 ), Артем Ситало

“Колос”: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 93), Павел Ореховский, Евгений Смирный, Олег Ильин, Евгений Морозко (Арни Вільхамссон, 71), Александр Бондаренко (Олег Кожушко, 80)

Предупреждения: Владислав Бабогло (31), Алексей Довгий (53), Артем Ситало (77) – Кирилл Петров (64), Александр Бондаренко (74), Евгений Волынец (77), Евгений Смирный (92)

“ Шахтер” – “Десна” – 1:0

Гол: Марлос, 90+4

“Шахтер” Анатолий Трубин Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо – Тарас Степаненко, Маркіньос Сіпріано (Исмаили, 70), Маркос Антонио (Марлос, 62), Алан Патрик, Тете (Тайсон, 62), Евгений Коноплянка – Жуниор Мораес.

“Десна”: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький, 78) – Александр Филиппов (Филипп Будковский, 85).

Предупреждения: Евгений Картушов (19), Андрей Тотовицкий (52), Андрей Домбровский (90).

“Олимпик” – ФК “Львов” – 0:1

Гол: Богунов, 84

“Олимпик”: Крынский – Лебеденко, Гришко, Литвин, Кравченко – Цымбалюк – Балашов (Дегтярев, 61), Кравчук, Политыло (Романовский, 87), Чогадзе (Тейшейра, 71) – Шахаб.

ФК Львов: Пеньков – Татарков, Борзенко, Братков, Гончар – Приймак – Бопесу (Клименчук, 82), Шина (Богунов, 63), Сабино, Велвес (Ренан, 71) – Алваро.

Предупреждения: Лебеденко, 39, Цымбалюк, 90+3 – Сабино, 26, Шина, 55