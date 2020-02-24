Тренер сборной Бельгии расстроен из-за травмы Азара

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поражен тем, что мадридский «Реал» потерял бельгийского полузащитника Эдена Азара.

По его словам, жаль, что футболист попал в лазарет перед важным матчем против «Манчестер Сити».

«Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле», – приводит слова Мартинеса Sport.es.

Ранее СМИ сообщали, что у Азара диагностирована трещина в правой ноге.