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Футбол

Тренер сборной Бельгии расстроен из-за травмы Азара

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поражен тем, что мадридский «Реал» потерял бельгийского полузащитника Эдена Азара.

По его словам, жаль, что футболист попал в лазарет перед важным матчем против «Манчестер Сити».

«Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле», – приводит слова Мартинеса Sport.es.

Ранее СМИ сообщали, что у Азара диагностирована трещина в правой ноге.

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Тэги: Роберто МартинесСБорная БельгииЭден Азар
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