Тренер сборной Бельгии расстроен из-за травмы Азара

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поражен тем, что
мадридский «Реал» потерял бельгийского полузащитника Эдена Азара.
По его словам, жаль, что футболист попал в лазарет перед
важным матчем против «Манчестер Сити».
«Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл
как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле», –
приводит слова Мартинеса Sport.es.
Ранее СМИ сообщали, что у Азара диагностирована трещина в правой
ноге.
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