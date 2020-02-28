Коронавирус добрался до спорта: что будет с Евро и ОИ-2020

В последнее время коронавирус является самой обсуждаемой темой в мире. По состоянию на 28 февраля от этого опасного вируса погибло более 2800 человек по всему миру, а число зараженных превысило 82 тысячи. При таким масштабах, было только вопросом времени, когда коронавирус доберется до спорта.

Хаос в Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте решил в субботу отменить три выходные встречи серии А – “Интера” с “Сампдорией” в Милане, “Аталанты” с “Сассуоло” в Бергамо и “Вероны” с Кальяри в Вероне. Все в городах Ломбардия. В воскресенье к ним добавился матч “Турино” – “Парма” в столице Пьемонта – Турине. То есть в регионах, где были обнаружены первые крупные вспышки коронавируса в Европе.

Неудивительно, что премьер-министр осторожен, потому что в стране растет паника. На данный момент в Италии почти 650 зараженных, а 17 уже умерло от этой смертельной болезни.

Вчера, игра “Интера” с “Лудогорцем” в Лиге Европы прошла без зрителей. Также ближайшие матчи Серии А также не увидят зрители.

Речь идет о следующих встречах:

“Удинезе” – “Фиорентина” (29 февраля)

“Ювентус” – “Интер” (1 марта)

“Милан” – “Дженоа” (1 марта)

“Сассуоло” – “Брешия”

“Парма” – СПАЛ (1 марта)

“Сампдория” – “Верона” (2 марта).

Также отметим, что футболист из Серии С уже заражен коронавирусом. 22-летний футболист “Пьянезе”, клуба из провинции Сиена, в воскресенье пропустил матч команды из-за жара и недомогания. После этого он полностью изолировал себя от общества. Тест на коронавирус показал положительный результат, игрока поместили в больницу. На данный момент он чувствует себя хорошо.

Не только футбол

Итальянцы также отменили финал соревнований по теннису на соревнованиях в Бергамо, волейболу, баскетболу, гольфу и плаванию.

Это первые такие радикальные решения в отношении спортивных событий в Европе. Ранее Всемирная федерация легкой атлетики перенесла чемпионат мира в закрытых помещениях в Нанкине (город на востоке Китая), запланированный на март, на год, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) – чемпионат мира по горнолыжному спорту в Янкине. Власти Формулы 1 отменили Гран При Китая в Шанхае, назначенный на 19 апреля.

Международный союз велосипедистов (UCI) заявил о возможной отмене веломногодневки Джиро д’Италия в этом году. По плану веломногодневка должна начаться 9 мая в Будапеште и закончиться 31 мая в Милане. Несколько этапов пройдут в северной Италии.

23-летняя девушка из сборной Ирана по футзалу умерла после 10-дневной госпитализации. У нее также был коронавирус.

Евро 2020 без фанатов, а что с ОИ-2020

Вся эта ситуация в свою очередь, поднимает вопросы о июньском Евро-2020, чьи три групповых матча и один из четвертьфиналов будут сыграны в Риме. Как бы то ни было, скоро окажется, что коронавирус присутствует и в других странах – организаторах чемпионатов Европы. После того, как престижная Всемирная выставка телекоммуникаций Mobile World Congress (MWC 2020) в Барселоне была только что отменена, как насчет матчей Евро-2020 в Бильбао?

Трудно представить чемпионат Европы без зрителей. Возможно, ситуация заставит УЕФА проводить какие-либо матчи на других стадионах, чем планировалось. Конечно, легче перенести матч, чем все соревнования. Вот почему у организаторов Олимпийских игр в Токио гораздо более сложная ситуация – их нельзя перенести в другое место.

Йоширо Мори, председатель оргкомитета игр, на прошлой неделе заверил, что “игры пройдут безопасно для спортсменов и общественности”. “Игры пройдут так, как планировалось, не будет никаких изменений. Мы даже не думаем о переносе или отмене соренований”, – заявила заместитель генерального директора оргкомитета Игр в Токио Кацура Эне 27 февраля. С другой стороны, японский вирусолог Хитоси Ошитани из Университета Токоху, который консультировал ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) во время эпидемии атипичной пневмонии, не питает иллюзий и сказал в интервью “Japan Today”, что “если бы Токийские игры начались завтра, то они бы не состоялись”. Он напомнил, что Япония сейчас является третьим по величине эпидемическим центром в мире после Китая.

Он добавил, что в настоящее время нет эффективной стратегии по борьбе с вирусом, а Олимпийские игры начнутся 24 июля.

1 марта в столице Японии должен был состояться марафон, на который подали заявки 40 000 бегунов. На данный момент нет решения отменить мероприятие, хотя организаторы пытаются ограничить количество участников.

Ошитани предупреждает, что помещение защитных масок в стартовые пакеты и общедоступные дезинфицирующие средства для рук не защитят от коронавируса. Этот бой должен быть выигран в лабораториях.

Ученым потребовалось 10 месяцев, чтобы победить в предыдущей глобальной эпидемии атипичной пневмонии. Сейчас ученые предполагают, что на разработку вакцины может уйти 1,5 года. Эпидемия разразилась в китайском городе Ухань.

Сейчас весь мир наблюдает за коронавирусом и спортсмены в их числе. Будущее болших соревнований под большим вопросом.