Коноплянка: Немцы делают все, как скажет наставник

Хавбек “Шахтера” Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Все мы знаем, что дисциплина в немецких команд на первом месте. Это их важнейший козырь. Они всегда придерживаются своей тактики и до последней минуты будут играть так, как скажет тренер. Будет тяжело пройти их оборону.

Но правильнее всего – в другом. Так, уделить внимание сильным качествам “Вольфсбурга” необходимо, без этого никуда. Но прежде всего нужно просто смотреть на свою игру и с каждым матчем улучшать. Если мы это делаем, то все стратегии соперника ломаются. И это наш самый большой козырь”, – сказал 30-летний украинец.

Напомним, Коноплянка три сезона отыграл в Бундеслиге за “Шальке”.

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