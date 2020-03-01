Подолье подписало защитника с опытом выступлений в Израиле

Середняк чемпионата Украины среди команд Второй лиги хмельницкое “Подолье” пополнило свой состав очередным новичком.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт был подписан с 35-летним защитником Александром Ждановым. Условия личного контракта и сроки не разглашаются. В “Подолье” защитник перешел на правах свободного агента. В новой команде игрок будет выступать под 25-м номером.

Напомним, последним клубом опытнейшего защитника был харьковский “Металлист 1925”. Также игрок не мало поиграл в Израиле, где защищал цвет таких клубов, как: “Хапоель” Бейт-Шеан, “Бней Сахнин”, “Маккаби” Нетанья.