Новое на сайте

еще
Воскресенье, 1 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПодолье подписало защитника с опытом выступлений в Израиле
Футбол

Подолье подписало защитника с опытом выступлений в Израиле

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Александр Жданов

Середняк чемпионата Украины среди команд Второй лиги хмельницкое “Подолье” пополнило свой состав очередным новичком.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт был подписан с 35-летним защитником Александром Ждановым. Условия личного контракта и сроки не разглашаются. В “Подолье” защитник перешел на правах свободного агента. В новой команде игрок будет выступать под 25-м номером.

Напомним, последним клубом опытнейшего защитника был харьковский “Металлист 1925”. Также игрок не мало поиграл в Израиле, где защищал цвет таких клубов, как: “Хапоель” Бейт-Шеан, “Бней Сахнин”, “Маккаби” Нетанья.

загрузка...
Тэги: Александр ЖдановМеталлист 1925Подолье
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Андрей Ткачук
Официально: Андрей Ткачук – игрок Миная

Дмитро_Кравченко
Официально: Дмитрий Кравченко покинул Ворсклу

Евгений Будник
Украинский форвард рассказал, чем его впечатлил чемпионат Индонезии

Олейник: Скандал с избиением девушки? Я ее просто за горло схватил

Иван Петряк
Петряк вновь отличился результативным действием за Фехервар

Закрыть