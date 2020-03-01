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Футбол

Серия А. 26 тур. “Лацио” поднялся на вершину, успех “Наполи”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Начался сокращен через коронавирус тур Кальчо. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Лацио” сумел обыграть “Болонью” и стал первым в турнирной таблице. “Наполи” же одолел “Торино”, поднявшись в ТОП-6.

Пять матчей, включая дерби “Ювентус” – “Интер” были перенесены.

Чемпионат Италии
26 тур

“Лацио” – “Болонья” – 2:0
Голы: Альберто, 18, Корреа, 21

“Наполи” – “Торино” – 2:1
Голы: Манолас, 19, Ди Лоренцо, 83 – Эдера, 90+1

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Источник: sportanalytic.com
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