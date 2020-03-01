Серия А. 26 тур. “Лацио” поднялся на вершину, успех “Наполи”

Начался сокращен через коронавирус тур Кальчо. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Лацио” сумел обыграть “Болонью” и стал первым в турнирной таблице. “Наполи” же одолел “Торино”, поднявшись в ТОП-6.

Пять матчей, включая дерби “Ювентус” – “Интер” были перенесены.

Чемпионат Италии

26 тур

“Лацио” – “Болонья” – 2:0

Голы: Альберто, 18, Корреа, 21

“Наполи” – “Торино” – 2:1

Голы: Манолас, 19, Ди Лоренцо, 83 – Эдера, 90+1

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