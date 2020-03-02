Гент неожиданно уступил аутсайдеру

Бельгийский “Гент”, цвета которого защищают сразу три украинских игрока, вчера не сумел на выезде обыграть аутсайдера местного чемпионата “Серкль-Брюгге”.

На матч против последней на момент матча команды лиги, тренерский штаб доверил место в составе сразу двум украинцам. В старте вышли Роман Безус и Игорь Пластун, которым, правда, спасти команду от сенсационного поражения не удалось.

“Серкль-Брюгге” выиграл минимально 1:0, что позволило команде покинуть последнее место. Примечательно, что эта победа для команды стала четвертой кряду. “Гент”, к слову, после поражения отстает теперь от лидирующего “Брюгге” на 12 очков.