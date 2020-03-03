Кравец поучаствовал в победном матче Кайсериспора

Кандидат в сборную Украины Артем Кравец провел очередной матч в рамках турецкой Суперлиги.

Украинский форвард вышел в стартовом составе “Кайсериспора” на матч против “Гёзтепе”, и хотя результативными действиями ему отличится не удалось, он был одним из самых активных в линии атаки.

Единственный гол в матче забил Месанович, что позволило “Кайсериспору” одержать минимальную победу 1:0. Благодаря тремь набранным очками клуб Кравца продолжает идти на последнем месте в чемпионате Турции, правда, теперь отставание от спасительного 15 места составляет всего лишь три очка.