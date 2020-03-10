Сергей Булеца установил рекорд УПЛ

Молодой украинский полузащитник Сергей Булеца, который на правах аренды выступает в составе днепровского СК “Днепр-1” в матче против “Мариуполя” (3:0) был одним из самых активных игроков встречи.

В поединке против “азоцев” 21-летний футболист пробивал по воротам 12 раз, что является абсолютным рекордом чемпионата Украины. Интересно, что лишь дважды его удары пришлись в створ, один удар стал результативным.

Напомним, Сергей Булеца является воспитанником киевского “Динамо”, но играет за СК “Днепр-1” на правах аренды. Летом в составе молодежной сборной Украины он стал чемпионом мира, причем был одним из лидеров той сборной.