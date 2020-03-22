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Футбол

“Карпаты” отказались подписать Соля за 200 тысяч долларов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший функционер “Карпат” Олег Смалійчук говорит, что два года назад Фран Соль мог стать игроком львовского клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

Тогда Дарио Друди уже договорился о переходе испанского форварда за 200 тысяч долларов, но Смалійчук должен был обсудить этот вопрос с Петром Дыминским.

Как признался сам агент в программе “ТаТоТаке”, он не пошел к владельцу клуба с этим вопросом, ведь считал такую сумму слишком высокой за игрока, который не забил ни одного мяча в Сегунде.

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Источник: sportanalytic.com
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