“Карпаты” отказались подписать Соля за 200 тысяч долларов

Бывший функционер “Карпат” Олег Смалійчук говорит, что два года назад Фран Соль мог стать игроком львовского клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

Тогда Дарио Друди уже договорился о переходе испанского форварда за 200 тысяч долларов, но Смалійчук должен был обсудить этот вопрос с Петром Дыминским.

Как признался сам агент в программе “ТаТоТаке”, он не пошел к владельцу клуба с этим вопросом, ведь считал такую сумму слишком высокой за игрока, который не забил ни одного мяча в Сегунде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швед наконец решил свою судьбу в “Селтике”