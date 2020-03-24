Малиновский может перейти в Фиорентину

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский этим летом может сменить клубную прописку в Италии.

Несмотря на ряд хороших матчей в составе “Аталанты”, украинский полузащитник является лишь игроком ротации клуба с Бергамо. По информации Calciomercato, ситуация может изменится в следующем сезоне, после переезда игрока в Флоренцию, где в его услугах проявляет интерес “Фиорентина”.

Ради справедливости стоит отметить, что кандидатура украинского футболиста не приоритетная для руководства “фиалок”. “Фиорентина”намерена усилить свой состав либо Пакетой с “Милана”, либо Родриго Де Полем с “Удинезе”, Малиновский лишь третий в списке возможных трансферов.