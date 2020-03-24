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МЮ заинтересован в продлении сотрудничества с Игало

Андрей ОгородникНет комментариев
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Одион Игало

Английский “Манчестер Юнайтед” в скором времени может выкупить права на нигерийского нападающего Одиона Игало, который зимой пополнил состав клуба на правах аренды.

Забив в восьми матчах четыре гола 30-летний нигерийский форвард впечатлил главного тренера “Манчестер Юнайтед” Оле-Гуннар Сульшера. Норвежский специалист уже известил руководство клуба о желании сохранить игрока и на следующий сезон.

Напомним, правами на Одиона Игало владеет «Шанхай Шеньхуа», по информации Daily Mail, китайский гранд готов продать своего форварда при условии компенсации в размере 15 миллионов евро.

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Тэги: МЮОдион ИгалоШанхай Шеньхуа
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