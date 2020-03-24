Стали известны три самых высокооплачеваемых футбольных тренера мира

Авторитетное французское издание France Football провело исследования зарплатных ведомостей лучших футбольных тренеров современности.

В качестве показателей во внимание брались такие составляющие, как годовой оклад тренера, имиджевые права, бонусы и доходы от рекламы.

Самым высокооплачеваемым тренером современности оказался главный тренер мадридского “Атлетико” Диего Симеоне, который зарабатывает в год 40,5 миллионов евро, на втором месте расположился главный тренер миланского “Интера” Антонио Конте, который зарабатывает в год 30 миллионов евро, тройку тренеров замыкает главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола, который получает 27,5 миллионов в год.