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Футбол

Худжамов: Не все наши клубы доживут до конца года

Евгений НикитюкНет комментариев
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Голкипер “Мариуполя” Рустам Худжамов сделал прогноз относительно судьбы украинского футбола. Сообщает сайт EURO.com.ua

“На примере Италии видно, что небрежное отношение к коронавирус привело к ужасным последствиям. Не хотелось бы такого в Украине. Вынужденная пауза образовалась не по нашей вине. Этот фактор пришел извне. Не хотелось, чтобы болельщики рисковали на трибунах.

Я думаю так, что до конца года в Украине доживут не все клубы. Не у всех же было нормальное финансовое положение и в такой обстановки. Денег будет меньше, а проблем прибавится. Зарплаты же футболистам и сотрудникам клуба никто не отменял”, – говорит 37-летний ветеран.

Источник: sportanalytic.com
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