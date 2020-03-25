Михайличенко рассказал, за счет чего добавила Заря в нынешнем сезоне

Один из лидеров луганской “Зари” Богдан Михайличенко прокомментировал прогресс своего клуба в нынешнем сезоне.

После назначения на должность главного тренера Виктора Скрипника, луганский клуб сумел на протяжении сезона обыграть “Динамо”, “Шахтер” и является претендентом на второе место в УПЛ.

Кардинально поменялась тактика, много нового появилось в тренировочном процессе. Когда пришел Скрипник, он сказал, что не будет все ломать, просто нужно было улучшить некоторые моменты, более тщательно над ними работать.

Например, улучшить игру при стандартах у своих ворот, усвоить, как правильно располагаться во время этих ситуаций. «Заря» старается действовать первым номером, а, чтобы вскрывать оборону соперника, даже метр вправо-влево в расположении атакующего футболиста играет большую роль, все должно быть синхронно и отработано до автоматизма»