Полузащитник “Карпат”: Сейчас очень тяжелая ситуация для Украины

Хавбек “Карпат” Артем Козак рассказал о время на карантине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Никаких проблем со здоровьем у меня нет – все в порядке. Сейчас нахожусь в Ковеле, дома, с близкими. Придерживаюсь режима и тренируюсь дважды в день. Все футболисты “Карпат” получили программу от тренерского штаба, которая включает в себя определенный цикл упражнений – это и есть основная тренировка. Другие физические нагрузки делаю для себя по индивидуальной программе».

Также стараюсь придерживаться всех правил карантина и находиться дома. За благоприятной погоды в свободное время прогуливаюсь у реки и в парках. На Волыни много лесов, очень красивая природа да и людей гораздо меньше, чем во Львове.

С карпатовцам переписываемся в командном чате в социальных сетях. Обсуждаем ситуации, делимся новостями. Очень грустно без футбола и команды, поэтому сейчас как никогда важна индивидуальная работа, ведь при таких обстоятельствах она выходит на первый план».

Сейчас тяжелая ситуация для многих стран и для украинцев в том числе. У меня есть родные за границей, общаюсь с ними каждый день и надеюсь, что этот вирус удастся быстро преодолеть. Нужно перетерпеть и быть осторожными. Все должны понимать, насколько это важно. Считаю, что личная гигиена и спорт помогут в борьбе против коронавирус”, – заявил Козак.