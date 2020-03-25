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Виктор Скрипник дал согласие возглавить Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Скрипник

Известный украинский специалист Виктор Скрипник, который преобразил луганскую “Зарю” до неузнаваемости, новый сезон начнет во главе киевского “Динамо”.

По информации журналиста телеканалов Футбол 1/2/3 Олега Ящука на днях состоялась видеоконференция наставника “Зари” и президента столичного клуба Игоря Суркиса. Сторонам удалось достичь соглашения по будущему контракту, который начнет действовать со следующего сезона.

Ожидается, что нынешний наставник Алексей Михайличенко вернется на должность спортивного директора клуба.

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Тэги: Виктор СкрипникглавноеДинамоЗаря
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