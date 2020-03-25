Вратарь “Зари”: Мечтаем попасть в Лигу чемпионов

Голкипер “Зари” Заур Махарадзе рассказал о целях команды на сезон. Сообщает сайт EURO.com.ua

– На вынужденный перерыв “Заря” ушла на втором месте. В клубе говорят о том, что неплохо было бы и не доигрывать сезон, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов?

– Это сейчас так кажется – было бы неплохо, чтобы мы финишировали с серебряными медалями. Но это зависит не от нас. Даст бог, поскорее все наладится и чемпионат Украины возобновится. Тогда уже на поле будем доказывать, что не зря сейчас идем на второй строчке в таблице.

Если нет, то тогда уже руководители УПЛ будут принимать решение, как быть дальше – от нас здесь мало что зависит. Мы все об этом мечтаем и очень хотим попасть в Лигу чемпионов. А готовы мы или нет – покажут матчи, если мы все-таки сможем квалифицироваться в ЛЧ”, – говорит Махарадзе.