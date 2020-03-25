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Футбол

Украинский защитник: Странно, что в Беларуси живут обычной жизнью

Евгений НикитюкНет комментариев
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Центрбек “Минска” Дмитрий Рыжук рассказал о продолжении чемпионата Беларуси в разгар пандмемії коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Какие-то профилактические процедуры в клубе перед матчами проходят: температуру меряют, всех купают в антисептиках, спирте?
– Ничего такого нет. Все проходит в обычном штатном режиме. Шлем на голову не наденешь, и в маске играть не будешь

– Как в целом атмосфера в стране на фоне ситуации с коронавирусом? Запреты, опасения?
– Честно сказать, люди живут обычной жизнью без каких-либо ограничений. Мне немного странно подобное, особенно после общения с родными, которые рассказывают что происходит в Киеве. Эти пустые полки супермаркетов и аптек, большие ограничения в передвижении и тому подобное. Здесь все иначе, – признался Рыжук.

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Источник: sportanalytic.com
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