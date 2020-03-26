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Футбол

Кривцов: Тренируюсь вместе с сыном

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Шахтера” Сергей Кривцов не скучает во время пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Чем занимаешься на карантине? Как поддерживаешь форму в домашних условиях?
– Провожу время с семьей. Помогаю детям с онлайн-уроками. А форму поддерживаю тренировками. Каждому футболисту тренеры расписали программу. Занимаемся вместе с сыном.
 
– Как развлекаете трех детей?
– С этим проблем нет: настольные и видеоигры, раскраски, развивающие занятия. У нас не скучно.
 
– Что бы хотел сказать болельщикам?
– Обязательно придерживайтесь рекомендаций врачей. По возможности оставайтесь дома. Берегите себя и близких. Желаю всем здоровья!”, – сказал Кривцов.

Источник: sportanalytic.com
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