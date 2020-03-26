Кривцов: Тренируюсь вместе с сыном

Защитник “Шахтера” Сергей Кривцов не скучает во время пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Чем занимаешься на карантине? Как поддерживаешь форму в домашних условиях?

– Провожу время с семьей. Помогаю детям с онлайн-уроками. А форму поддерживаю тренировками. Каждому футболисту тренеры расписали программу. Занимаемся вместе с сыном.



– Как развлекаете трех детей?

– С этим проблем нет: настольные и видеоигры, раскраски, развивающие занятия. У нас не скучно.



– Что бы хотел сказать болельщикам?

– Обязательно придерживайтесь рекомендаций врачей. По возможности оставайтесь дома. Берегите себя и близких. Желаю всем здоровья!”, – сказал Кривцов.