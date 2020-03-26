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Футбол

Милан не рассматривает Шевченко на должность главного тренера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Шевченко

Итальянская пресса развеяла слухи, которые предрекали наставнику сборной Украины Андрею Шевченко должность главного тренера итальянского “Милана”.

По информации авторитетного издания Corriere dello Sport, генеральный директор “Милана” Иван Газидис действительно рассматривает вариант со сменой главного тренера, но украинский специалист в списке кандидатов не фигурирует.

Сообщается, что в шорт-лист “Милана” входят Марселино, Унаи Эмери и Лучано Спалетти. Нынешний наставник Стефано Пиоли по окончанию сезона уйдет в отставку.

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Напомним, ранее сообщалось, что кандидатуру Шевченко в “Милане” лоббируют Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.

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Тэги: Андрей ШевченкоглавноеМилан
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