Национальные чемпионаты должны быть завершены до 15 июля

В связи с пандемией коронавируса, которая стала причиной приостановки почти всех европейских чемпионатов, УЕФА и Ассоциация европейских клубов изучает варианты завершения сезонов.

Учитывая тот факт, что в лучшем случае клубы смогут вернуться к поединкам в мае, между УЕФА и АЕК существует устная договоренность проводить матчи до 15 июля этого года. Планируется, что поединке будут проводится по ускоренному графику, через два дня на третий.

По поводу Лиги Чемпионов и Лиги Европы, турниры планируют доиграть после того, как будут завершены национальные чемпионаты всех стран.