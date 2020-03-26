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Футбол

Национальные чемпионаты должны быть завершены до 15 июля

Андрей ОгородникНет комментариев
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УЕФА

В связи с пандемией коронавируса, которая стала причиной приостановки почти всех европейских чемпионатов, УЕФА и Ассоциация европейских клубов изучает варианты завершения сезонов.

Учитывая тот факт, что в лучшем случае клубы смогут вернуться к поединкам в мае, между УЕФА и АЕК существует устная договоренность проводить матчи до 15 июля этого года. Планируется, что поединке будут проводится по ускоренному графику, через два дня на третий.

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По поводу Лиги Чемпионов и Лиги Европы, турниры планируют доиграть после того, как будут завершены национальные чемпионаты всех стран.

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Тэги: карантинкоронавирусУЕФА
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