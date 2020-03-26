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Футбол

Реал планирует большую чистку состава. По Лунину ещё не определились

Андрей ОгородникНет комментариев
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Зинедин Зидан

Далеко не самый успешный сезон в исполнении мадридского “Реала” заставляет руководство и тренерский штаб клуба идти на непопулярные решения.

В свете слабой игры многих игроков команды, летом клуб попытается избавится от пяти исполнителей. Речь идет о Мариано Диасе, Луке Йовиче, Начо, Хамесу Родригесе и Гарете Бейле.

Пока руководство клуба не определилось с судьбой Луки Модрича и Андрея Лунина, если хорват сам будет решать свою судьбу, то в ситуации с украинским вратарем будет рассматривается либо вариант с трансфером, либо с очередной арендой.

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Тэги: Андрей ЛунинГарет БэйлЗинедин ЗиданНачоХамес Родригес
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