Реал планирует большую чистку состава. По Лунину ещё не определились

Далеко не самый успешный сезон в исполнении мадридского “Реала” заставляет руководство и тренерский штаб клуба идти на непопулярные решения.

В свете слабой игры многих игроков команды, летом клуб попытается избавится от пяти исполнителей. Речь идет о Мариано Диасе, Луке Йовиче, Начо, Хамесу Родригесе и Гарете Бейле.

Пока руководство клуба не определилось с судьбой Луки Модрича и Андрея Лунина, если хорват сам будет решать свою судьбу, то в ситуации с украинским вратарем будет рассматривается либо вариант с трансфером, либо с очередной арендой.