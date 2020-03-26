Четверг, 26 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВрач “Черноморца”: В апреле солнце уничтожит коронавирус
Футбол

Врач “Черноморца”: В апреле солнце уничтожит коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Врач одесского “Черноморца” Василий Вознюк говорит, что вскоре пандемия коронавирус пойдет на спад. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Профилактические мероприятия мы начали вводить еще во время турецкого сбора. Все члены команды в аэропортах Одессы, Стамбула и Анталии, а также в самолетах находились в медицинских защитных масках. Что касается рекомендаций на время карантина, то я, прежде всего, обратил внимание на исключительную полезность позитива в психоэмоциональном состоянии. Позитивный настрой играет важнейшую роль в плане иммунитета. Депрессия подавляет иммунитет.

Читайте также:  Арсенал-Киев продолжает испытывать финансовые проблемы

Необходимо тщательно соблюдать гигиенические меры: как можно чаще мыть с мылом или обрабатывать антисептиком руки, ведь вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Очень полезны солнце и свежий воздух. Ультрафиолет и кислород убивают любой вирус, в том числе и COVID-19. Обязательны регулярные проветривания помещения. Важны прогулки, но, конечно, подальше от мест массового скопления людей. При посещении магазинов или аптек надо носить защитные маски.

Читайте также:  Гент не собирается продавать Романа Яремчука

То, что происходит сейчас, вообще впервые в истории футбола. Но вот-вот наступит теплая погода, и все закончится. Думаю, что уже в апреле солнце уничтожит вирус, и пандемия начнет стихать. Прежде всего, в Одессе и везде на юге. Коллектив у нас дисциплинированный, выполняет все предписания тренерского штаба и медицинской службы. А это очень большой плюс в плане хорошего эпидемиологического прогноза”, – заявил Вознюк.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

7 + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Новый “динамовец”: Я интересовал клубы из четырех стран

Довбык: Клуб посоветовал не возвращаться в Украину

Худжамов: Не все наши клубы доживут до конца года

Талант “Зари” – о вызове в сборную Украины

Украинский защитник: Странно, что в Беларуси живут обычной жизнью

Закрыть