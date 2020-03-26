Врач “Черноморца”: В апреле солнце уничтожит коронавирус

Врач одесского “Черноморца” Василий Вознюк говорит, что вскоре пандемия коронавирус пойдет на спад. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Профилактические мероприятия мы начали вводить еще во время турецкого сбора. Все члены команды в аэропортах Одессы, Стамбула и Анталии, а также в самолетах находились в медицинских защитных масках. Что касается рекомендаций на время карантина, то я, прежде всего, обратил внимание на исключительную полезность позитива в психоэмоциональном состоянии. Позитивный настрой играет важнейшую роль в плане иммунитета. Депрессия подавляет иммунитет.

Необходимо тщательно соблюдать гигиенические меры: как можно чаще мыть с мылом или обрабатывать антисептиком руки, ведь вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Очень полезны солнце и свежий воздух. Ультрафиолет и кислород убивают любой вирус, в том числе и COVID-19. Обязательны регулярные проветривания помещения. Важны прогулки, но, конечно, подальше от мест массового скопления людей. При посещении магазинов или аптек надо носить защитные маски.

То, что происходит сейчас, вообще впервые в истории футбола. Но вот-вот наступит теплая погода, и все закончится. Думаю, что уже в апреле солнце уничтожит вирус, и пандемия начнет стихать. Прежде всего, в Одессе и везде на юге. Коллектив у нас дисциплинированный, выполняет все предписания тренерского штаба и медицинской службы. А это очень большой плюс в плане хорошего эпидемиологического прогноза”, – заявил Вознюк.