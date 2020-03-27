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Футбол

Франков: Я не утверждаю, что “Динамо” – второе, я утверждаю, что “Заря” – не вторая

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков высказался о том, как решить вопрос со вторым местом в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Эта тема остается болезненной. Хочу подчеркнуть. Я не утверждаю, что “Динамо” – второе. Я только утверждаю, что “Заря” – не вторая.
 
Согласно регламенту, “Заря” и “Динамо”, набрав одинаковое количество очков – по 46, делят второе-третье места. А критерии, по которым их можно было распределить, просто отсутствует. Потому что нужно отличать текущую таблицу чемпионата от итоговой. А регламент относится только к итоговой “, – сказал Эксперт в эфире собственного ютуб-канала.

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Источник: sportanalytic.com
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