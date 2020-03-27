Защитник “Динамо”: Поехал в село к родителям

Защитник “Динамо” Денис Попов поделился деталями своего карантина. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Первую неделю был в Киеве, в основном отдыхал, играл в ФИФА на Play Station. А после того, как его продлили еще на неделю, поехал в село к родителям, они живут в частном доме. Помогаю по хозяйству, стараюсь максимально принести пользу, но при этом обязательно соблюдаю правил карантина.

Также в обязательном порядке тренируюсь, выполняю упражнения по индивидуальной программе, которую нам дали, хотя здесь и нет особых условий для этого. Оставаться в столице не было смысла, поскольку все равно нельзя никуда выходить, а тут, в деревне, наоборот – свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. Да и родителям спокойнее, когда я рядом. У них есть немного скота, но в это время помощь, в основном, нужна на огороде, поскольку начинается период посадки. Вечером можем посмотреть фильм.

Ситуация в Николаевской области лучше, чем в Киеве. Внимательно следим за новостями, смотрим их каждый вечер и читаем в интернете. Хотя в других областях, особенно в Киевской и Черновицкой, есть зараженные люди, в Николаевской пока, к счастью, ни одного – все спокойно”, – сказал Попов.

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