Суббота, 28 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСтепаненко отказывается уходить из “Шахтера”
Футбол

Степаненко отказывается уходить из “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Хавбек “Шахтера” Тарас Степаненко не собирается покидать донецкий клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом он заявил, отвечая на вопросы во время трансляции в Інстаграмі.

“Нет, практически нет таких мыслей. Меня в “Шахтере” все устраивает. Это команда высочайшего уровня, которая борется за самые высокие места во всех турнирах. Я доволен и счастлив быть здесь”, – сказал Степаненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонсека хочет купить двух игроков “Шахтера”

Читайте также:  РПЛ. 5 тур. "Динамо" М уступило "Зениту", "Краснодар" победил "Рубин"

Добавим, в текущем сезоне Степаненко сыграл в АПЛ сыграл 18 матчей.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Легионер “Карпат” поражен спокойствием украинцев

Романюк: Зинченко – яркий пример для украинских футболистов

Дибала, зараженный коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Шевченко попал в рейтинг самых неудачных дорогостоящих трансферов в истории АПЛ

Поступило предложение отменить летнее трансферное окно из-за коронавируса

Закрыть