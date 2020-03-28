Степаненко отказывается уходить из “Шахтера”

Хавбек “Шахтера” Тарас Степаненко не собирается покидать донецкий клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом он заявил, отвечая на вопросы во время трансляции в Інстаграмі.

“Нет, практически нет таких мыслей. Меня в “Шахтере” все устраивает. Это команда высочайшего уровня, которая борется за самые высокие места во всех турнирах. Я доволен и счастлив быть здесь”, – сказал Степаненко.

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Добавим, в текущем сезоне Степаненко сыграл в АПЛ сыграл 18 матчей.