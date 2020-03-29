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МЮ приготовил Игало щедрый контракт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Одион Игало

Английский “Манчестер Юнайтед” в ближайшее время намерен завершить переход нигерийского нападающего Одиона Игало в клуб на постоянной основе.

Перебравшись зимой в “МЮ” на правах аренды из китайского “Шанхай Шеньхуа”, 30-летний форвард настолько впечатлил Оле-Гуннар Сульшера, что норвежский специалист попросил боссов клуба оставить форварда в команде.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, боссы “МЮ” предложили Игало контракт сроком на три года с окладом шесть миллионов евро в год. За права на игрока “красные дьяволы” заплатят 15 миллионов евро.

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Тэги: МЮОдион ИгалоШанхай Шеньхуа
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