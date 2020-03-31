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Футбол

Эксперт объяснил, почему “Зарю” нельзя ставить выше “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков говорит, что невозможно определить, кто в УПЛ сейчас второй. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает в журнале, что поскольку у команд равное количество очков, первенство должно бы считаться по личным встречам, где пока впереди “Заря”.

Но поскольку уже стартовал второй этап, команды должны были сыграть еще две очные матчи. Поскольку их не проведена, о баланс очных встреч, по мнению Франкова, говорить нельзя.

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Источник: sportanalytic.com
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