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Футбол

Родриго – лучший молодой игрок Европы по версии Goal

Сергей СумскойНет комментариев
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Авторитетное издание Goal.com опубликовало рейтинг лучших молодых футболистов мира в 2020 году.

Лидером этого перечня стал полузащитник мадридского «Реала» Родриго Гоэс. Вторым стал хавбека каталонской «Барселоны» Анссумане Фати, а тройку лидеров замкнул нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.

Также в топ-10 вошли:

4. Рейньер («Реал»);

5. Эдуардо Камавинга («Ренн»);

6. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

7. Ли Кан Ин («Валенсия»);

8. Мохаммед Ихаттарен (ПСВ);

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9. Такефуса Кубо («Реал» / «Мальорка»);

10. Райан Гравенберх («Аякс»).

Отметим, украинцам в этом рейтинге места не нашлось.

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Тэги: Реал
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