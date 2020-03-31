Родриго – лучший молодой игрок Европы по версии Goal

Авторитетное издание Goal.com опубликовало рейтинг лучших молодых футболистов мира в 2020 году.
Лидером этого перечня стал полузащитник мадридского «Реала» Родриго Гоэс. Вторым стал хавбека каталонской «Барселоны» Анссумане Фати, а тройку лидеров замкнул нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.
Также в топ-10 вошли:
4. Рейньер («Реал»);
5. Эдуардо Камавинга («Ренн»);
6. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
7. Ли Кан Ин («Валенсия»);
8. Мохаммед Ихаттарен (ПСВ);
9. Такефуса Кубо («Реал» / «Мальорка»);
10. Райан Гравенберх («Аякс»).
Отметим, украинцам в этом рейтинге места не нашлось.
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