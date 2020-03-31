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Футбол

Три гранда Бундеслиги нацелены на партнера Яремчука по линии атаки

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джонатан ДэвидGent's Jonathan David celebrates after scoring during a soccer match between KAA Gent and RE Mouscron, Saturday 18 January 2020 in Gent, on day 22 of the 'Jupiler Pro League' Belgian soccer championship season 2019-2020. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Отличное выступление бельгийского “Гента” в нынешнем сезоне не осталось без внимания европейских скаутов.

Отличная результативность команды привлекла внимание к лидерам атаки “индейцев”. Ранее сообщалось, что Роман Яремчук интересен “Роме” и другим итальянским клубам, также “Гент” может потерять и своего главного бомбардира Джонатана Дэвида.

Как сообщает Ruhr Nachrichten, на 20-летнего форварда сборной Канады претендуют “Бавария”, дортмундская “Боруссия” и “Лейпциг”, которые попытаются приобрести форварда летом.

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В нынешнем сезоне на счету Дэвида 18 голов в чемпионате Бельгии и семь результативных передач.

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