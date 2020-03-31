Три гранда Бундеслиги нацелены на партнера Яремчука по линии атаки

Отличное выступление бельгийского “Гента” в нынешнем сезоне не осталось без внимания европейских скаутов.

Отличная результативность команды привлекла внимание к лидерам атаки “индейцев”. Ранее сообщалось, что Роман Яремчук интересен “Роме” и другим итальянским клубам, также “Гент” может потерять и своего главного бомбардира Джонатана Дэвида.

Как сообщает Ruhr Nachrichten, на 20-летнего форварда сборной Канады претендуют “Бавария”, дортмундская “Боруссия” и “Лейпциг”, которые попытаются приобрести форварда летом.

В нынешнем сезоне на счету Дэвида 18 голов в чемпионате Бельгии и семь результативных передач.