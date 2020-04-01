Экс-президент Марселя скончался от коронавируса

Ещё один известный футбольный функционер умер из-за последствий коронавируса.

Как сообщает Teledakar, на 68-ом году жизни умер бывший президент французского “Марселя” Пап Диуф. На днях в сенегальского функционера было обнаружено заражение COVID-19, которое и стало причиной смерти. Ранее он коронавиурса умер экс-президент мадридского “Реала” Лоренцо Санс.

Напомним, Пап Диуф был во главе французского “Марселя” в период с 2005 по 2009. В то время “Олимпик” дважды финишировал на втором месте в чемпионате Франции и дважды играл в финале национального кубка.