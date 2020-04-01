Среда, 1 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-президент Марселя скончался от коронавируса
Футбол

Экс-президент Марселя скончался от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Пап Диуф

Ещё один известный футбольный функционер умер из-за последствий коронавируса.

Как сообщает Teledakar, на 68-ом году жизни умер бывший президент французского “Марселя” Пап Диуф. На днях в сенегальского функционера было обнаружено заражение COVID-19, которое и стало причиной смерти. Ранее он коронавиурса умер экс-президент мадридского “Реала” Лоренцо Санс.

Напомним, Пап Диуф был во главе французского “Марселя” в период с 2005 по 2009. В то время “Олимпик” дважды финишировал на втором месте в чемпионате Франции и дважды играл в финале национального кубка.

загрузка...
Тэги: главноекоронавиурсМарсельПап Диуф
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Денис Гармаш
Гармаш может остаться в Турции по окончанию срока аренды

Чемпионат Беларуси
Стало известно за сколько Матч ТВ купил права на трансляцию чемпионата Белоруссии

Владислав Дмитренко
Талант Металлист 1925 назвал причины, из-за которых не сумел остаться в известном немецком клуба

Липе Велозо
ФК Львов трудоустроил ещё одного бразильца

Роман Яремчук
Четыре украинца в ТОП-100 самых ценных игроков чемпионата Бельгии

Закрыть