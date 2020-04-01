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МЮ вновь попытается приобрести Де Лигта

Андрей ОгородникНет комментариев
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Маттейс Де Лигт

Английский “Манчестер Юнайтед” во время летнего трансферного окна сделает ещё одну попытку приобрести одного из самых перспективных защитников Европы Матейса Де Лигта.

Как сообщает ESPN, на приобретении голландского защитника туринского “Ювентуса” настаивает главный тренер “красных дьяволов” Оле-Гуннар Сульшер. “МЮ” уже пыталось приобрести защитника прошлым летом, но проиграло борьбу туринскому гранду.

Учитывая неубедительную игру Де Лигта в своем дебютном сезоне за “Ювентус”, “Манчестер Юнайтед” попытается договорится со “Старой Синьорой” по трансферу игрока. Условия потенциальной сделки не сообщаются.

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Тэги: Маттейс Де ЛигтМЮЮвентус
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