Суббота, 4 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболШюррле может продолжить свою карьеру в Бешикташе
Футбол

Шюррле может продолжить свою карьеру в Бешикташе

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Андре Шюррле

Звездный в прошлом полузащитник сборной Германии Андре Шюррле, который в нынешнем сезоне на правах аренды играет за московский “Спартак”, летом может перебраться в чемпионат Турции.

Как сообщает Fanatik, руководству “Бешикташа” поступило предложение приобрести игрока, права которого, к слову, принадлежат дортмундской “Боруссии”.

В нынешнем сезоне на счету Андре Шюррле 13 матчей в чемпионате России, один гол и две результативные передачи. Помимо “Спартака” и “Боруссии” игрок успел поиграть за “Фулхэм”, “Вольфсбург”, “Байер” и “Майнц”.

загрузка...
Тэги: Андре ШюррлеБешикташСпартак
Написать комментарий

Добавить комментарий

7 + четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Александр Поворознюк
Ингулец не станет снижать заработную плату игрокам на момент карантина

Олег Собуцкий
Агробизнес присоединился к клубам, которые помогают бороться с распространением COVID-19

Веллингтон Нем
Веллингтон Нем был в шаге от перехода в Куритибу

Гарет Бейл
Эвертон готовит два сумасшедших трансфера

Алексей Гуцуляк
Стало известно, сколько Карпаты заработали на трансфере Гуцуляка

Закрыть