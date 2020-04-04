Шюррле может продолжить свою карьеру в Бешикташе

Звездный в прошлом полузащитник сборной Германии Андре Шюррле, который в нынешнем сезоне на правах аренды играет за московский “Спартак”, летом может перебраться в чемпионат Турции.

Как сообщает Fanatik, руководству “Бешикташа” поступило предложение приобрести игрока, права которого, к слову, принадлежат дортмундской “Боруссии”.

В нынешнем сезоне на счету Андре Шюррле 13 матчей в чемпионате России, один гол и две результативные передачи. Помимо “Спартака” и “Боруссии” игрок успел поиграть за “Фулхэм”, “Вольфсбург”, “Байер” и “Майнц”.