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Футбол

Чемпионат Шотландии могут завершить досрочно

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пандемия коронавируса которая бушует в Европе может стать причиной досрочного завершения чемпионата Шотландии.

По информации британских СМИ, большинство клубов Шотландии готовы признать лидера сезона “Селтик” чемпионом, а также согласны на нынешнее положение команд в турнирной таблице.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители Бельгийского футбола приняли решение досрочно завершить сезон в стране, признав чемпионом “Брюгге”. Также вариант с досрочным завершением чемпионата рассматривают в Нидерландах.

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Ранее президент УЕФА Александр Чеферин пригрозил клубам, которые не продолжат сезон исключением из еврокубков на следующий сеззон.

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Тэги: карантинкоронавирусчемпионат Шотландии
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