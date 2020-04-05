Чемпионат Шотландии могут завершить досрочно

Пандемия коронавируса которая бушует в Европе может стать причиной досрочного завершения чемпионата Шотландии.

По информации британских СМИ, большинство клубов Шотландии готовы признать лидера сезона “Селтик” чемпионом, а также согласны на нынешнее положение команд в турнирной таблице.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители Бельгийского футбола приняли решение досрочно завершить сезон в стране, признав чемпионом “Брюгге”. Также вариант с досрочным завершением чемпионата рассматривают в Нидерландах.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин пригрозил клубам, которые не продолжат сезон исключением из еврокубков на следующий сеззон.