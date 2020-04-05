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Футбол

Милан откажется от кандидатуры Ракитича

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Ракитич

Хорватская звезда каталонской “Барселоны” Иван Ракитич не перейдет в итальянский “Милан”, несмотря на слухи, которые связывали его с россонери.

Как сообщает итальянская пресса, американские руководители клуба из Elliott Management Corporation исключили полузащитника из списка вероятных новичков клуба. Причиной подобного решения стала высокая заработная плата игрока, а также желание каталонской “Барселоны” получить за 32-летнего футболиста 20 миллионов евро.

Напомним, помимо “Милана”, интерес к Ракитичу проявляют также “Атлетико”, “Интер” и “Севилья”, причем сам игрок склоняется к варианту со своим бывшим клубом из Андалусии.

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Тэги: БарселонаИван РакитичМиланСевилья
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