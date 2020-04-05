Сербская звезда получила домашний арест за нарушение правил карантина

Сербские власти с полной серьезной относятся к соблюдению норм направленных на распространение коронавируса.

Статус форварда сборной Сербии не помог Александару Прийовичу избежать наказание за нарушение карантина. Как сообщает Kurir.rs, после того, как форвард был замечен во время запрета в кафе отеля «Краун Плаза», он был отправлен под домашний арест сроком на три месяца.

Напомним, последние два сезона Александар Прийович провел в чемпионате Саудовской Аравии, где играл за “Аль-Иттихад”, также в карьере сербского форварда были “ПАОК”, “Легия”, “Парма” и ряд других известных клубов. Неоднократно форварда сватали в киевское “Динамо”.