Вест Хэм может подписать звездного чилийца

Вингер английского “Манчестер Юнайтед” Алексис Санчес может летом перебраться в лондонский “Вест Хэм”.

По информации британской прессы, “Интер” не станет приобретать права на игрока, по истечению срока арендного соглашения Алексис Санчес вернется в “МЮ”, где на него не рассчитывают.

Этой ситуацией намерен воспользоваться “Вест Хэм”, руководство которого уже сделало запрос по трансферу игрока. “Молотобойцам” в борьбе за футболиста придется выдержать конкуренцию с мадридским “Атлетико”, которому ранее приписывали интерес к чилийскому вингеру.