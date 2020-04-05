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Футбол

Вест Хэм может подписать звездного чилийца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексис Санчес

Вингер английского “Манчестер Юнайтед” Алексис Санчес может летом перебраться в лондонский “Вест Хэм”.

По информации британской прессы, “Интер” не станет приобретать права на игрока, по истечению срока арендного соглашения Алексис Санчес вернется в “МЮ”, где на него не рассчитывают.

Этой ситуацией намерен воспользоваться “Вест Хэм”, руководство которого уже сделало запрос по трансферу игрока. “Молотобойцам” в борьбе за футболиста придется выдержать конкуренцию с мадридским “Атлетико”, которому ранее приписывали интерес к чилийскому вингеру.

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Тэги: Алексис СанчесВест ХэмМЮ
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